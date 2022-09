Extra Wege und Brücken, etliche Werkstätten und sogar ein eigenes Parkhaus am Bahnhof: Die niederländische Stadt Utrecht baut für Fahrradfahrer um. Autos? Gibt es dort immer weniger. Mehr dazu erfahrt ihr in dieser Ausgabe auf unserer Kinderseite – wie immer samstags in der Wochenend-Beilage.

Fred Fuchs © MM

Viel Spaß beim Lesen

und ein schönes

Wochenende wünscht

Euer Fred Fuchs