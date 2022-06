Hessen. Während der Corona-Pandemie haben die Hessen weniger für den Konsum ausgegeben. Gleichzeitig stieg die Sparquote im Jahr 2020 deutlich an, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Der Konsum der Privathaushalte sei im Jahresvergleich um 1190 (minus 5,3 Prozent) auf 20 970 Euro je Einwohnerin und Einwohner zurückgegangen. Das habe im Gegenzug zu einem kräftigen Anstieg des Sparens auf 14,2 Prozent des verfügbaren Einkommens oder 3480 Euro pro Kopf geführt.

