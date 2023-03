Weniger Arbeitsplätze bei Surtec in Zwingenberg und Bensheim

Zwingenberg/Bensheim/Weinheim. Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Beschäftigten bei Surtec an den Standorten Zwingenberg und Bensheim um 10 Personen auf 105 gesunken. Nach Angaben einer Sprecherin der Muttergesellschaft Freudenberg handele es sich dabei um natürliche Fluktuationen. Die Beschäftigtenzahl an den beiden Standorten an der Bergstraße schwanke immer – mal mehr, mal weniger – um die Zahl 100. Es gebe weder wirtschaftliche noch strukturelle Gründe für die aktuelle Beschäftigtenzahl.

SurTec entwickelt, produziert und vertreibt chemische Spezialitäten für die Oberflächenbehandlung. Mit seinen vier Anwendungsfeldern industrielle Teilereinigung, Metallvorbehandlung, funktionelle und dekorative Galvanotechnik deckt SurTec das volle Portfolio in diesem Bereich ab.

Wie weiter mitgeteilt wurde, hat Surtec im Dezember vergangenen Jahrs die Omni-Technik Mikroverkapselung GmbH in München, ein Spezialist für Schraubensicherungen, übernommen. Zum Kaufpreis werden keine Angaben gemacht. Zur Übernahme gehören auch zwei Firmen in den USA.

Investitionen in Weinheim

Der Mutterkonzern Freudenberg legte 2022 sowohl beim Umsatz (plus 17 Prozent auf 11,7 Milliarden Euro) als auch beim Konzerngewinn (plus 9 Prozent auf 640 Millionen Euro) zu. Wenngleich dabei auch positive Wechselkurseinflüsse und inflationsbedingte Preissteigerungen eine große Rolle gespielt haben.

Am Stammsitz in Weinheim ist die Zahl der Mitarbeiter mit rund 4000 in etwa konstant geblieben. Investiert wurden letztes Jahr in Weinheim rund 60 Millionen Euro, davon 20 Millionen Euro für die Kapazitätserweiterung der Produktion von Gasdiffusionslagen (GDL) für Brennstoffzellen.

China-Strategie überprüft

International hat der Konzern seine Aktivitäten in China einer Neubewertung unterzogen, sagte Vorstandschef Mohsen Sohi. Man wolle vor allem seine Abhängigkeit bei den Lieferketten von China reduzieren. Interessant für Investitionen seien zum Beispiel Vietnam, Indonesien oder Thailand. Sohi betonte aber auch: „China ist für uns immer noch sehr wichtig, wir werden weiter dort investieren.“ Auch weil immer mehr Innovationen von dort kämen. 17 Prozent ihres Umsatzes erwirtschaften die Weinheimer in der Volksrepublik.

Einen harten Schnitt macht der Konzern in Russland: „Wir beenden alle Geschäftsaktivitäten in Russland“, kündigt der Vorstandschef an.

Der Abschied kostete das Unternehmen 2022 rund 12,5 Millionen Euro. Im laufenden Jahr kommen weitere 50 bis 60 Millionen Euro dazu. Zum einen muss Freudenberg die Werte in der Bilanz abschreiben, zum anderen entstehen Kosten etwa für die Abfindungen von Beschäftigten. mir