Weniger Arbeitslose im Kreis

Trotz hoher Inflation und Konjunkturflaute zeigt sich der Arbeitsmarkt in Südhessen nach den Worten von Birgit Förster, der Vorsitzenden der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Darmstadt, „bemerkenswert robust“.

Selbst der Konsum sei „noch nicht erkennbar eingebrochen“, sagte Förster gestern bei der Vorstellung der aktuellen Arbeitsmarktdaten für den November. Man müsse nun sehen, wie sich das Weihnachtsgeschäft entwickelt.

Hohe Energiepreise und weiterhin bestehende Lieferengpässe drückten die Stimmung in den Unternehmen, erklärte Birgit Förster und fügte hinzu: „Es bleibt abzuwarten, ob die geplante Gas- und Strompreisbremse zu einer Stabilisierung der Lage führen wird.“

Im November waren im Kreis Bergstraße 6058 Menschen arbeitslos gemeldet. Im Oktober waren es noch 6098 gewesen. Die Zahl der von Arbeitslosigkeit betroffenen Menschen ist damit um 40 Personen zurückgegangen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg die Arbeitslosenzahl allerdings um 1358 Personen (plus 28,9 Prozent). Die Arbeitslosenquote lag bei 4,1 Prozent. Im Vorjahr waren es 3,2 Prozent.

Im gesamten Bezirk der Agentur für Arbeit Darmstadt waren im November 19 924 Menschen arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Vormonat ist die Zahl der von Arbeitslosigkeit betroffenen Menschen damit um 153 Personen gesunken. Die Arbeitslosenquote liegt bei 4,4 Prozent (Vorjahr: 4,1).

Die Werte in den anderen Landkreisen des Arbeitsamtsbezirks liegen höher als an der Bergstraße: Die Arbeitslosenquote im Odenwaldkreis betrug im November 4,2 Prozent. Im Kreis Darmstadt-Dieburg lag die Quote bei 4,5 Prozent, in der Stadt Darmstadt bei 4,8 Prozent. red