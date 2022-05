Weniger Arbeitslose

Im Mai waren im Landkreis Bergstraße 4425 Menschen arbeitslos gemeldet. Im April waren es noch 4573 gewesen. Die Zahl der von Arbeitslosigkeit betroffenen Menschen ist damit um 148 Personen gesunken. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sank die Arbeitslosenzahl um 1286 Personen. Die Arbeitslosenquote lag bei 3,0 Prozent. Im Vorjahr waren es 3,8 Prozent.

Im gesamten Bezirk der Agentur für Arbeit Darmstadt waren im Mai 17 613 Menschen arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Vormonat ist die Zahl der von Arbeitslosigkeit betroffenen Menschen um 289 Personen gesunken. Die Arbeitslosenquote liegt bei 3,9 Prozent. Im Vorjahr waren es 4,6 Prozent.

Wirtschaft sucht Fachkräfte

„Wenn wir den Fachkräftemangel nicht in den Griff kriegen, wird dies zu einer dauerhaften Aufschwungbremse“, sagte gestern Dirk Widuch, Geschäftsführer der Geschäftsstelle Darmstadt und Südhessen der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände (VhU), und forderte die Landesregierung auf, sich für ein Ende der Rente mit 63 einzusetzen. Zudem, so Widuch, sollte auch allen „klar sein, dass wir viel mehr qualifizierte Zuwanderung brauchen, insbesondere aus Nicht-EU-Ländern.“ Widuch macht sich für eine Zentrale Ausländerbehörde in Hessen speziell für das neue beschleunigte Fachkräfteverfahren. In anderen Bundesländern habe man damit gute Erfahrungen gemacht. red

