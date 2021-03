  Weltwettertag und Wetterfrösche

Heute ist der internationale Tag der Meteorologie, der auch Weltwettertag genannt wird. Er soll an die Gründung der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) im Jahr 1950 erinnern, die ihren Sitz in Genf hat.

Fred Fuchs © MM

Damals haben Nationen der ganzen Welt damit begonnen, in Sachen Wetter friedlich zusammenzuarbeiten. Und zwar, weil man erkannt hatte, dass man das Wetter viel besser voraussagen kann, wenn man Daten austauscht. Selbst Kriege konnten den Datenaustausch nicht verhindern. Deutschland wird in dieser Organisation seit 1954 durch den Deutschen Wetterdienst (DWD) vertreten. Zu diesem Tag wählt die Genfer Institution übrigens jedes Jahr spezielle Themen, wie zum Beispiel die Techniken der Wettervorhersage. Eine ganz alte, heute nicht mehr aktuelle Technik hat übrigens mit Fröschen zu tun. Das Wetter vorhersagen können allerdings nur Europäische Laubfrösche. Wenn man sie genau beobachtet, dann kann man erkennen, dass gerade die jungen Tiere an sonnigen Tagen an den Zweigen und Stielen der Pflanzen hochklettern. Denn die Frösche haben Hunger auf Insekten. Und die fliegen bei schönem Wetter höher und bei feuchtem Wetter tiefer. Da macht sich der Laubfrosch ein leichtes Spiel und ist immer da, wo auch seine Beute ist. Früher wurde er deswegen oft in großen Gläsern eingesperrt, um den Menschen das Wetter vorherzusagen. Drinnen war ein Ast oder eine kleine Leiter, auf der er hoch- und runterklettern sollte – gar nicht schön, für den kleinen Frosch. Heute gibt es nur noch wenige seiner Art in ganz Europa. Deswegen steht er inzwischen unter Artenschutz und wird nicht mehr als Wetterprophet in Einmachgläser gesteckt. Den Namen haben aber zum Beispiel die Menschen geerbt, die im Fernsehen das Wetter vorhersagen. ssr