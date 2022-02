Weltkriegsbombe wird entschärft: Evakuierung abgeschlossen

Frankfurt. Für die Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Frankfurt am Mittwoch haben über 2000 Menschen am Morgen ihre Wohnungen verlassen müssen. Die Evakuierung sei erfolgreich verlaufen, teilte die Polizei über Twitter mit. Der 50 Kilogramm schwere Blindgänger war am Montag im Stadtteil Bockenheim in einer Baugrube gefunden worden. Im Sperrgebiet befinden sich auch drei Hotels, eine Umspannstation sowie zwei Kindergärten und eine Schule. Die Autobahn 648 muss für einige Stunden gesperrt werden, auch der öffentliche Nahverkehr ist betroffen.

Die Stadt bietet Anwohnern eine Unterkunft für die Dauer der Entschärfung an, zudem dürfen diese kostenlos die städtischen Museen und den Zoo besuchen. "Damit möchten wir allen Betroffenen dabei helfen, in dieser Situation ein paar sorglose Stunden zu verbringen", sagte Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD).