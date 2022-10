Weltkriegsbombe in Frankfurt gefunden - Entschärfung am Mittwoch

Frankfurt. In Frankfurt ist bei Bauarbeiten eine 500 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe gefunden worden. Sie wurde am Montagmittag in der Nähe des Rebstockparks im Stadtteil Bockenheim entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Der Blindgänger soll voraussichtlich am Mittwoch vom Kampfmittelräumdienst entschärft werden. Bis dahin werde die Bombe von Einsatzkräften bewacht. Zu welcher Uhrzeit die Entschärfung stattfinden soll und welche Stadtgebiete von einer Evakuierung betroffen sind, war zunächst noch nicht bekannt.

