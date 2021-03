  Weltkriegsbombe in Babenhausen gefunden / Am Freitag Evakuierung

Darmstadt-Dieburg. Bei Bauarbeiten in Babenhausen (Landkreis Darmstadt-Dieburg) sind im Erdreich eine oder mehrere Weltkriegsbomben gefunden worden. Am Freitag müssen etwa 1000 Menschen im Stadtteil Harreshausen ihre Wohnungen für eine Entschärfung und Bergung der Bombenfunde verlassen, wie die Stadt Babenhausen am Montag mitteilte.

AdUnit urban-intext1

Der Boden der Baustelle sei auf Kampfmittel gescannt worden, wobei eine oder mehrere Bomben gefunden worden. Am Freitag soll der Fund ausgegraben und möglicherweise entschärft werden, teilte die Stadt weiter mit. Auch ein Seniorenzentrum müsse dafür evakuiert werden. Für Menschen, die den Stadtteil nicht von alleine verlassen könnten, sei ein Fahrdienst eingerichtet worden. Betroffene Bürger sollen in einer Notunterkunft in der Stadthalle Babenhausen betreut werden.

Die Evakuierung soll am kommenden Freitag um 8.00 Uhr beginnen. Die Stadt hat ein Infotelefon für die Bürger eingerichtet.