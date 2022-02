Weltkriegsbombe gefunden / Entschärfung am Mittwoch

Frankfurt. Wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe müssen mehr als 2000 Menschen in Frankfurt ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Der Sprengkörper war am Montag im Stadtteil Bockenheim gefunden worden und soll an diesem Mittwoch entschärft werden, wie die Stadt mitteilte. Bauarbeiter hatten den 50 Kilogramm schweren Blindgänger in der Nähe des Katharinenkreisel nahe der Frankfurter Messe entdeckt. Er sei abgesichert und befinde sich in einer stabilen Lage.

Rund 2300 Anwohner seien im Evakuierungsbereich gemeldet. Sie müssen diesen bis Mittwoch, 11 Uhr, verlassen. Im Sperrgebiet befinden sich nach Angaben der Stadt auch drei Hotels, eine Umspannstation sowie zwei Kindergärten und eine Schule. Auch die Autobahn A648 muss für einige Stunden gesperrt werden, auch der öffentliche Nahverkehr wird betroffen sein.

Die Feuerwehr bietet Transporthilfe für Menschen mit eingeschränkter Mobilität an. Die Stadt bietet Anwohnern eine Unterkunft für die Dauer der Entschärfung an, für Corona-Infizierte soll eine eigene Unterkunft geschaffen werden.