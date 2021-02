Frankfurt. In Frankfurt-Niederrad ist eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Das bestätigte die Feuerwehr am Mittwochmorgen der Deutschen Presse-Agentur. Nach Angaben eines Sprechers soll am Vormittag darüber entschieden werden, was mit dem Sprengkörper passieren soll. Zuvor hatte "Hessenschau.de" berichtet.

Wann und von wem die Bombe gefunden wurde, war zunächst nicht bekannt. Auch zur Größe und Schwere konnte der Feuerwehrsprecher zunächst keine Angaben machen.