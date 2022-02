Weltfrauentag mit Popcorn zuhause

Bergstraße. Die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF) lädt gemeinsam mit den Jusos Bergstraße zu einem digitalen Kino-Event und anschließender Diskussion am Weltfrauentag ein. „Passend zum Motto des diesjährigen Equal Pay Day 4.0 – Gerechte Bezahlung in der digitalen Arbeitswelt – sind wir am Weltfrauentag ebenfalls digital unterwegs“, kündigt Alicia Hanf aus Viernheim als stellvertretende Vorsitzende der erst kürzlich neu konstituierten AsF Bergstraße an. In Kooperation mit den Jusos Bergstraße plane man ein pandemie-konformes Online-Stream-Event, das die Thematik des in diesem Jahr nur einen Tag zuvor stattfindenden Equal Pay Days aufgreift.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Interessierte Teilnehmer sind eingeladen, am Dienstag, 8. März, von 19.30 bis 21 Uhr zunächst zeitgleich den im vergangenen Jahr erschienenen Dokumentarfilm „Frau Vater – die Geschichte der Maria Einsmann“ zu sehen und im Anschluss darüber ins Gespräch zu kommen.

Rollenmuster vergangener Zeiten

In dem knapp halbstündigen Film geht es um eine Frau, die in den 1920er Jahren in Mainz lebt und zwölf Jahre lang ihrem Umfeld unentdeckt vorspielte, ein Mann zu sein. Der Film biete einen spannenden Rückblick auf die Rollenmuster vergangener Zeiten, aber man wolle ihn vor allem als Ausgangspunkt für eine lebendige Diskussion zu bestehenden Ungleichheiten im Arbeitsleben zwischen Frauen und Männern nutzen, so die AsF-Vorsitzende Josefine Koebe aus Bensheim.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Es sei wichtig, herauszustellen, wie Entgeltgerechtigkeit zwischen Frauen und Männern vorangetrieben werden könne, statt sie durch den Wandel der Arbeitswelt noch zu vergrößern, betont Mika Hoffmann, Vorsitzender der Jusos Bergstraße aus Einhausen. „Die Digitalisierung wird in den kommenden Jahren alle Bereiche unseres Lebens grundsätzlich verändern – vor allem auch die Arbeitswelt. Eine damit einhergehende Forderung für Equal Pay 4.0 ist für uns sowohl für Frauen als auch für Männer den gleichen Zugang zu Weiterbildungsangeboten zu schaffen“, bringt Susanne Boor aus Einhausen als Digital-Expertin und drittes AsF-Vorstandsmitglied zum Ausdruck.

Als Gast wird Andrea Gerlach aus dem Vorstand des Landesfrauenrats Hessen ihre Perspektive auf die Gleichstellungspolitik von heute einfließen lassen wird. Damit dazu etwas Kino-Atmosphäre auch auf der eigenen Wohnzimmer-Couch aufkommen kann, wird nach erfolgter Anmeldung bis morgen (Dienstag) per E-Mail an myriam.strein@spd.de zusätzlich zu den Einwahldaten auf elektronischem Weg ein kleines Weltfrauentag-Kino-Paket versendet. red