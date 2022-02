Bergstraße. Die Frankfurter Erklärung im Nachgang zur jüngsten Synodalversammlung und das Schreiben von elf Generalvikaren im Anschluss an die Aktion „#outinchurch“ bewegen derzeit auch die Gemüter der Katholiken im Kreis Bergstraße.

Die Frankfurter Erklärung tritt in Form einer Selbstverpflichtung der Unterzeichnenden gegen Machtmissbrauch und Diskriminierung in der Kirche an und

...