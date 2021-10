Welche Aufgaben haben die Deiche?

Wenn ihr schon einmal am Meer wart, ist euch bestimmt aufgefallen, dass das Wasser häufig hinter einem Hügel liegt, der den Strand vom Rest des Landes trennt. Diese aufgeschütteten Hügel nennt man Deiche. Sie haben die gleiche Funktion wie ein Damm: Sie sorgen dafür, dass das Wasser nicht vom Meer in das dahinterliegende Land fließen kann. Auch an Flüssen und Seen findet man häufig Deiche.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Fred Fuchs © MM

Die Aufgabe der Deiche ist sehr wichtig. Wenn es etwa zu sehr starkem Regen kommt, steigt der Wasserspiegel des Flusses oder des Meeres. Der Deich hält das steigende Wasser dann auf. Die zum Wasser gerichtete Seite des Deiches steigt ganz sacht an, während die andere Seite sehr steil ist. So sorgt man dafür, dass der Deich die nötige Stabilität erhält, um unter den Wassermassen nicht auseinanderzubrechen. Deiche sind auch nicht immer gleich groß. Manche sind nur so schmal, dass der Platz gerade dafür ausreicht, um darauf spazieren zu gehen. Andere sind so breit, dass man auf ihnen eine vierspurige Straße bauen kann.

Einen Deich zu bauen, ist nicht so einfach, wie es klingt. Sie müssen auf beiden Seiten die jeweils richtige Neigung haben und sehr fest und stabil sein. Bestehen sie nur aus Erde, also bei kleineren Deichen, wird diese festgestampft, um stabil zu bleiben. Größere Deiche sind mit sehr großen Steinen befestigt und häufig auch noch geteert. Zudem muss der Deich regelmäßig überprüft werden, um zu sehen, ob er seiner wichtigen Aufgabe noch nachkommen kann. Der Deich der Weschnitz, zwischen Einhausen und Biblis, ist mittlerweile auch etwas älter und muss wieder erneuert und verstärkt werden, damit er weiterhin sicher vor Hochwasser und Überflutungen schützen kann.

Häufig werden die Deiche von den Mitgliedern eines Verbandes kontrolliert und überprüft. Den Vorsteher dieser Vereine nennt man in ländlichen Gebieten aus Tradition oft noch immer „Deichgraf“. fw

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2