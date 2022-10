Auerbach. Auf bislang unbekannte Weise sind Kriminelle in der Nacht zum Sonntag (9.10.) in eine Garage in der Straße "Berliner Ring" in Auerbach gekommen. Dort entwendeten sie mehrere Werkzeuge sowie Kunstgegenstände und flüchteten damit unerkannt. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Jetzt sucht die Polizei Zeugen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06251/8468-0 entgegen.