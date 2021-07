Weitere Absagen wegen Corona

Region. Und weiter geht es mit den Absagen wegen der Corona-Pandemie bzw. der derzeit gültigen Regelungen. So werden in Darmstadt der Kunsthandwerkermarkt (geplant für den 14. und 15. August) und das Weinfest (geplant für den 2. bis 5. September) auf das kommende Jahr verschoben. Da die derzeit gültigen Verordnungen nur bis 22. Juli gelten und niemand wisse, was danach komme, sei eine Planungssicherheit für Veranstaltungen dieser Art nicht gegeben. Aus den gleichen Gründen ist in Ladenburg das Altstadtfest abgesagt werden, zu dem Jahr für Jahr üblicherweise 60 000 bis 70 000 Besucher kommen. hol

