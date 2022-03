Weiter steigende Corona-Inzidenz - 16 819 neue Infektionen

Hessen. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Hessen steigt weiter. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen stieg nach Angaben des Robert Koch-Instituts vom Donnerstag auf 1212,9 (Stand 3.36 Uhr). Am Mittwoch lag dieser Wert bei 1154,3. Binnen 24 Stunden wurden 16 819 neue Corona-Infektionen registriert, es gab 23 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Seit Pandemiebeginn sind damit hessenweit 9455 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. Es gab 1 236 716 bestätigte Corona-Infektionen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die für die Einschätzung des Pandemieverlaufs wichtige Hospitalisierungsinzidenz erhöhte sich nach Angaben des hessischen Sozialministeriums von 6,39 auf 7,01. Der Wert gibt an, wie viele Covid-19-Patienten ins Krankenhaus kamen - bezogen auf 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb von sieben Tagen.

Auf den Intensivstationen der hessischen Krankenhäuser wurden nach Zahlen der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) vom Donnerstag 143 erwachsene Covid-19-Patienten behandelt, von denen 62 beatmet werden mussten (Stand 9.05 Uhr).