Weiter milde Temperaturen in Hessen

Hessen. Zum Start ins Wochenende wechseln sich in Hessen Sonne und Wolken ab. Am Freitagvormittag sei es verbreitet heiter bis sonnig, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mit. Später sollen mehr Wolken aufziehen, es bleibt aber trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 und 23 Grad.

Etwas unbeständiger wird es laut DWD-Vorhersage am Samstag. Im Süden sei es meist trocken, in der Nordhälfte könne es Schauer und auch vereinzelte Gewitter geben. Am Sonntag soll der Himmel demnach wieder zunehmend auflockern, vor allem im Süden wird es freundlich mit längeren sonnigen Abschnitten. Die Temperaturen erreichen am Samstag und Sonntag ebenfalls bis zu 23 Grad.