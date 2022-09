Weite Strecken in kurzer Zeit laufen

Am Sonntag fand in Bensheim die Veranstaltung „Jog and Rock“ statt. Sie findet eigentlich jedes Jahr in Bensheim statt, musste die letzten beiden Jahre aber wegen Corona ausfallen.

Dieses Jahr konnten sich jedoch wieder etliche Läuferinnen und Läufer in Bensheim an der Startlinie einfinden, um gegeneinander um die Wette zu rennen.

Bei „Jog and Rock“ gibt es verschiedene Disziplinen für verschiedene Altersklassen, an denen man teilnehmen kann. Es gibt die Minimarathons für Kinder, den 3-Kilometer-Schüler-und-Jugendlauf, den 5- und den 10-Kilometer-Lauf sowie den Halbmarathon.

Als Marathon bezeichnet man übrigens ein Rennen, bei dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Strecke von 42,195 Kilometern möglichst schnell zurücklegen müssen – in Bensheim handelte es sich allerdings um einen Halbmarathon mit 21,1 Kilometern Länge

Am Sonntag fand auch der berühmte Berlin-Marathon statt. In der deutschen Hauptstadt mussten die Teilnehmer 42,195 Kilometet rennen. 45 000 Menschen haben daran teilgenommen und der Kenianer Eliud Kipchoge hat seinen Weltrekord verbessert und lief die Strecke in 2 Stunden, 1 Minute und 9 Sekunden.

Der Geschichte nach, entstand der Grundstein des Marathons im Jahr 490 vor Christus. So sei damals ein Laufbote von Athen nach Sparte gelaufen, um dort Hilfe im Krieg zu erhalten. Diese Geschichte wurde dann 500 Jahre später umgedichtet. Ein Bote soll von der Schlacht von Marathon nach Athen gelaufen sein, das waren ungefähr 40 km. Und aus dieser Geschichte entstand die Idee des Marathons. fw

