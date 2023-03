Weintreff und Wanderung in den Wingerten

Bergstraße. Für die Hessische Bergstraße – das kleinste deutsche Weinbaugebiet – endete der lange, heiße und trockene Sommer 2022 nass. So manche Winzer mussten sich mit der Lese sputen. Belohnt wurden sie mit gesunden und vollreifen Trauben. Gespannt sein darf man deshalb auf den jungen Weinjahrgang. Der verspricht nämlich richtig gut zu werden.

Neugierige Weinfans können das beim Bergsträßer Weintreff in Bensheim am 22. April (15 bis 20 Uhr) testen. Dann kann die ganze Farb- und Geschmackspalette der Bergsträßer Jungweine probiert werden.

Start in den Weinfrühling

Beim Weintreff lassen sich Trends und Tendenzen bei der Probe entdecken. Rund 20 Weinbaubetriebe, Sektmanufakturen und junge Nachwuchstalente bringen nicht nur frische Ideen, sondern rund 200 Weine zum Testen mit. Sie zeigen, wie sie sich das Weinmachen vorstellen – eine gute Gelegenheit, persönlich ins Gespräch zu kommen, über Wein, Sekt, Kellergeheimnisse oder Weinbergarbeit zu plaudern.

Mit dem Weintreff startet der „Bergsträßer Weinfrühling 2023“. Die Veranstaltungsreihe steht ganz im Zeichen von Wein und Kulinarik. Weinbaubetriebe der hessischen Bergstraße und der „Odenwälder Weininsel“ laden zu Hof- und Kellerfesten, Musik- und Kulturveranstaltungen sowie Begegnungen bei Sensorik und Wein.

Weinlagenwanderung

Selten lässt sich Wein und Lebensart in der Region so intensiv erleben wie am 1. Mai bei der Weinlagenwanderung, wenn fröhliche Scharen Tausender Wanderlustiger von Zwingenberg im Norden bis Heppenheim im Süden – oder umgekehrt – durch die vom Frühling geprägten Weinberge ziehen. Winzer versorgen sie auf dem Weg mit Wein, Sekt und deftigem Proviant.

Sonderzüge der Bahn ab Frankfurt und Mannheim sowie Shuttlebusse sind im Einsatz. red