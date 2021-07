Weingilde hofft auf Präsenz-Veranstaltungen

Bergstraße. Was macht einen Verein eigentlich aus? Egal ob Sportverein, Hobbyverein, musischer Verein, Kulturverein, Förderverein und viele andere – der Verein verfolgt einen bestimmten Zweck. Vereine bieten Gestaltungs- und Lernmöglichkeiten, Geselligkeit, Meinungsaustausch. Alle diese genannten Möglichkeiten sind in Zeiten einer Pandemie sehr stark eingeschränkt oder nahezu unmöglich. In der Weingilde Bergstraße gibt es drei Stichworte, die diesen Verein ausmachen: Weinerlebnis, Weingenuss und Weinwissen oder – wie es in der Satzung heißt: Die Weingilde pflegt und fördert das Verständnis für den Umgang mit dem Wein als einem überlieferten Kulturgut und einem Element unserer Lebenskultur.

Bei bis jetzt neun Online-Verkostungen ist es der Weingilde gelungen, ihren Vereinszweck auch in Corona-Zeiten aufrecht zu erhalten. Beginnend im Mai 2020 bis Juli 2021 sind diese Veranstaltungen durchgeführt worden: weiße Burgunderweine von der hessischen Bergstraße, dann Silvaner aus Franken, weiter mit Spätburgundern von der hessischen Bergstraße, Primitvo aus Apulien und Primitivo von der Bergstraße, Lemberger aus dem Remstal gegen Lemberger von der Bergstraße, Verkostung von für ihre Region typischen weißen Weinen (Markgräfler Land, Franken, Mittelrhein, Mosel), dann von für ihre Region typischen roten Weinen (Trollinger, Portugieser, Zweigelt, Spätburgunder), weiter regional-typische leichte, weiße Sommerweine und das Gleiche mit Rosè-Weinen.

So ist es der Weingilde gelungen, trotz Corona sich regelmäßig online zu bestimmten Themen auszutauschen, die natürlich ein Vereinsleben nicht ersetzen, aber mit den oben genannten Schlagworten „Weinerlebnis, Weingenuss und Weinwissen“ notwendige Erkenntnisse zur Beurteilung eines Weines auch online zu vermitteln. Dabei werden natürlich auch die regionalen Besonderheiten, die sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Weinbau, die Kulturgeschichte des Weines der jeweiligen Region betrachtet. Dennoch können diese Online-Formate den persönlichen Austausch und auch kontroverse Diskussionen nur bedingt ersetzen.

Die derzeitige Pandemie-Entwicklung läßt die Weingilde hoffen, wieder zur Präsenzveranstaltung zurückzukehren. Die erste wird die Mitgliederversammlung am 22. Oktober im „Kronepark“ in Auerbach sein. Am 12. November folgt ein schon lange geplantes Seminar über Weine aus Ligurien; eine echte Rarität, denn diese Weine finden wegen der geringen Produktion und des schwierigen Anbaus selten ihren Weg über die Grenze. Im Januar 2022 folgt dann ein Seminar mit Weinen von der Nahe und im Februar sind dann Spätburgunder von der Ahr an der Reihe.

Alle Themen und Planungen sind auch nachzulesen auf der Homepage der Weingilde. red