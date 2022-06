Weingilde Bergstraße verkostete Weine aus dem Tal der Nahe

Bergstraße. Die erste Präsenzveranstaltung der Weingilde Bergstraße im Bensheimer Weingut Mohr widmete sich der Weinbauregion Nahe mit ihren Nebenflüssen. Mitglied Boris Auer hatte sich dort umgesehen und Weingüter ausgewählt, die am besten das Terroir dieser Region abbilden. Wobei dies darzustellen und zu schmecken schon sehr schwierig sei, besitze die Nahe doch mit rund 180 Bodenformationen die größten Bodenvielfalt Deutschlands für ein Weinbaugebiet, so die Weingilde in einer Pressemitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Stellvertretender Vorsitzender Winfried Christ wies in seiner Begrüßung schon darauf hin, dass es nicht einfach werde, den Wein in der Verbindung zu seinem Boden zu erkennen. Und das habe sich dann auch in den anschließenden durchaus kontroversen Diskussionsbeiträgen bewahrheitet.

Wie lassen sich Quarz, Schiefer, Löss, Lehm, Porphyr, Kalk, Sand, Ton, Sandstein oder gar sandiger Ton einer Burgunderrebe oder einem Riesling zuordnen? Wenn „Riesling vom Vulkan“, „Riesling vom roten Sandstein“ oder „Weißburgunder vom Schiefer“ auf einer Flasche stehe, dann sei das vielleicht nicht mehr als eine Marketing-Masche. Im direkten Vergleich habe sich der Unterschied eigentlich nicht herausarbeiten lassen, vor allen Dingen, wenn man bedenke, dass bereits auf kleinstem Raum ein „irres Konglomerat an Bodenstruktur“ vorhanden sei. Hier wechselten die Böden und ihr Charakter von jetzt auf gleich und von einer Kleinstlage zur nächsten – oft im Verlauf von nur hundert Metern. Und genau hier habe auch eine heftige Diskussion in der Weingilde begonnen: Kommen jetzt die deutlichen Apfelnuancen des Rieslings oder die Birnennoten des Grauburgunders vom roten Sandstein, während Tonschiefer wiederum die Kräuteranklänge fördert, und kann es sein, dass dieses gesamte bunte Gemisch dann eher zu gelber Steinfrucht oder exotischem Obst tendiert? Trotz intensiven Riechens und Schmeckens habe kein eindeutiges Ergebnis in der Verkostung erzielt werden können. Sie seien alle gut gewesen, die Rieslinge eine Klasse für sich – oder, wie der Referent zusammenfassend bemerkte: „Irre Böden, irrer Wein!“ Die Nahe lasse sich eben nicht in eine Schublade stecken und habe für jeden Genußtypen etwas zu bieten, teilt die Weingilde in ihrer Pressemitteilung mit. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2