Weingilde Bergstraße verkostete Rebensäfte auch virtuell

Bergstraße. Sie war bereits für den Monat März dieses Jahres geplant, musste dann aber – Corona-bedingt – auf den Oktober verschoben werden. Und jetzt hat sie auch stattgefunden, die Jahreshauptversammlung der Weingilde Bergstraße, die sich dazu unlängst im Bürgerhaus Kronepark in Auerbach getroffen hat. Vorsitzender Manfred Berg konnte dazu ein „volles Haus“ begrüßen – die Teilnahme war gemäß der 2 G-Regel nur nachweislich geimpften oder genesenen Weinfreunden möglich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In seinem Bericht ging Berg auf die Vereinsarbeit der Weingilde ein, die – wie bei vielen anderen Vereinen auch – an die Beschränkungen in Folge der Pandemie angepasst werden musste. Berg: „Die Pandemie hat dafür gesorgt, dass wir neue Wege gegangen sind, und das sowohl in der Vorstandsarbeit als auch bei den Wein-Seminaren.“

Herausforderung gemeistert

Die Vereinsarbeit online zu gestalten, das sei eine Herausforderung gewesen, habe aber gleichzeitig eine neue Chance eröffnet: Jedes Vorstandsmitglied konnte online an den Sitzungen teilnehmen – und zwar ganz egal, wo es sich gerade befand. Und für die Verkostungen, die ebenfalls per Video-Schalte in heimischen Wohnzimmern stattfanden, ersparte man sich den Fahrtaufwand zum Probenort. Überdies sei eine intensivere Weinansprache möglich gewesen und man habe sich Freunde dazu einladen können. In einer ersten Bilanz habe man feststellen können, dass der Austausch über das Riechen, Schmecken und Genießen vielfältiger und disziplinierter stattgefunden habe.

Sieben Vorstandssitzungen haben im Berichtszeitraum stattgefunden, vier davon wurden online veranstaltet. Und von den acht Wein-Veranstaltungen erfolgten sechs virtuell. Und das mit hochinteressanten Themen wie Spätburgunder von der Bergstraße, Sommerweine in Rot, Weiß oder Rosè, Bergsträßer „Exoten“ wie Primitivo oder Lemberger, denen Weine aus dem Ursprungsgebiet gegenübergestellt wurden. Die Hauptversammlung bot auch die Gelegenheit, um einen Ausblick auf die kommenden Veranstaltungen zu wagen: Die Themen lauten Weine aus Ligurien, Weine von der Nahe, Spätburgunder vom Kaiserstuhl, Wein-Tuning und der Wein in der Literatur. Berg erwähnte auch eine Spende der Weingilde an die von der Flutkatastrophe betroffenen Ahr-Winzer

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der Kassenbericht von Achim Weidmann weist für die Weingilde ein solides Finanzpolster aus, so dass man – ebenso wie im Vorjahr – wegen der Corona-bedingt geringeren Veranstaltungszahl den Mitgliedsbeitrag auf 50 Prozent reduzieren konnte. Der von den Kassenprüfern beantragten Entlastung für den Vorstand wurde zugestimmt.

Festliche Probe

Nach diesem offiziellen Teil folgte dann eine festliche Weinprobe mit Weinen aus dem Süden Kataloniens, die von Roland und Ingeborg Turowski vorgestellt wurden. Zu diesen Weinen passend wurden Tapas gereicht. Mit vielen Hintergrundinformationen angereichert konnten die Mitglieder der Weingilde sich vielen der hierzulande unbekannten, autochthonen Rebsorten nähern wie Parellada, Marina Riòn, Marsellan, Caladoc und vielen mehr. Katalonien ist die zweitgrößte Weinbauregion Spaniens nach Kastilien-La Mancha. Insgesamt entstehen in Katalonien viele fruchtige Weißweine und kräftige Rotweine, die je nach Region sehr unterschiedlich ausfallen. Besonders bemerkenswert ist die hohe Anzahl an biologischen Erzeugern, von denen einige an diesem Abend verkostet wurden. red