Darmstadt. 23 Winzerbetriebe aus sechs Anbaugebieten und zwölf Gastronomen sorgen für das Angebot beim Weinfest in Darmstadt, das am Wochenende in der Wilhelminenstraße (Fußgängerzone) gefeiert wird. Die Stände sind von Donnerstag (1.) bis Samstag (3.) jeweils von 12 bis 24 Uhr geöffnet sowie am Sonntag (4.) von 12 bis 21 Uhr. Live-Musik gibt es am Donnerstag ab 19 Uhr, am Freitag ab 17 Uhr, am Samstag ab 20 Uhr und am Sonntag ab 16 Uhr. hol

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1