Darmstadt. Der erste Weihnachtsmarkt in der Region läuft. In Darmstadt setzt man angesichts der Pandemie diesmal auf eine dezentrale Unterbringung der Angebote an mehreren Standorten in der Innenstadt. Besucht werden kann der Markt ab sofort bis zum 23. Dezember montags bis donnerstags von 11 bis 21 Uhr, freitags und samstags von 11 bis 22 Uhr, sonntags von 12 bis 21 Uhr. Lediglich am Totensonntag, 21. November, ist kein Betrieb. hol

