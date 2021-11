Weihnachtsmarkt ab 15. November in neuer Form auf mehreren Plätzen

Darmstadt. Budenzauber, Glühweinduft, stimmungsvolle Beleuchtung und weihnachtliche Lieder: Nach dem Ausfall im vergangenen Jahr wird es in Darmstadt wieder einen Weihnachtsmarkt geben. Angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie kann dieser allerdings in diesem Jahr noch nicht so traditionell wie gewohnt stattfinden, sondern an vielen Stellen der Innenstadt. Buden, Stände und Fahrgeschäfte werden dezentral auf verschiedene Plätze verteilt.

Um den Markt luftiger zu gestalten und enge Gänge zu vermeiden wird es insgesamt etwas weniger Buden und Stände sowie breitere Gänge als üblich geben. Die Schausteller werden in diesem Jahr auf dem Friedensplatz, dem Karolinenplatz zwischen Hessischem Landesmuseum Darmstadt und Haus der Geschichte, dem Luisenplatz und auf dem Ludwigsplatz platziert. Dort werden Glühwein ausgeschenkt sowie Süßwaren und herzhaftes Essen angeboten. Die Händler von Weihnachts- und Süßwaren sind auf dem Marktplatz zu finden. Zusätzlich gibt es Kinderfahrgeschäfte auf dem Friedensplatz, dem Ernst-Ludwigs-Platz und dem Luisenplatz.

Beginnen wird der Markt am 15. November um 11 Uhr. Besuchen kann man ihn bis zum 23. Dezember montags bis donnerstags jeweils von 11 bis 21 Uhr, freitags und samstags von 11 bis 22 Uhr und an den Sonntagen von 12 bis 21 Uhr. Geschlossen bleibt er nur am Totensonntag (21.11.).

Am 26.November haben die Geschäfte der Innenstadt zusätzlich bis um 21 Uhr geöffnet. Der Nikolaus ist mit Glühweinprinzessin Lara I. am 6. Dezember in der Stadt unterwegs.

