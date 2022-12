Weihnachtsfeier für sehbehinderte Menschen im Kolpinghaus

Bensheim. Nach drei Jahren Corona-Zwangspause traf sich der Blinden- und Sehbehinderten-Bund (BSBH) wieder zu seiner traditionellen Weihnachtsfeier. Neben einem abwechslungsreichen Weihnachtsprogramm genossen die Anwesenden ein leckeres Mittagessen, das im Anschluss mit Kaffee und Plätzchen einer Bensheimer Bäckerei abgerundet wurde. Zu Beginn des gemütlichen Beisammenseins begrüßte Andrea Soeder, die Vorsitzende der Bezirksgruppe Darmstadt/Südhessen, die Versammelten und Gäste im Kolpinghaus. Danach spielte Mariella Pieters auf ihrer Harfe, die auch schon in den früheren Jahren die Weihnachtsfeiern mit ihrer Musik unterstützt hatte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Anschließend trat der Gastchor „Wings of Joy“ der Musikschule Bensheim auf. Der Chor unter der Leitung von Lisa Hofstetter, bestritt mit einem Block von sieben Weihnachtsliedern den ersten Teil des Programms. Moderiert wurde dieser Abschnitt von Erika Theiss, die sowohl im BSBH als auch im Chor Mitglied ist.

Gudrun Frehse, Senioren- und Behindertenbeauftragte der Stadt Bensheim, und Frank Schäfer, der als Vorsitzender des BSBH den Landesvorstand vertrat, hatten daraufhin die Gelegenheit, zu den Anwesenden zu sprechen. Nach ihren Weihnachtswünsche trug Frehse eine Kurzgeschichte vor.

Schäfer machte auf die Bedeutung der Selbsthilfebewegung aufmerksam, da es für blinde und sehbehinderte Menschen zum Teil durch die Entwicklung der E-Mobilität und der zunehmenden Digitalisierung immer wieder neue Baustellen gebe, über die man verhandeln müsse. Danach folgten weitere musikalischen Darbietungen und Kurzgeschichten aus den eigenen Reihen. Die heitere Stimmung wirkte noch beim gemeinsamen Kaffeetrinken mit angenehmen Gesprächen nach. Ein Dank der Organisatoren galt allen Mitwirkenden: dem Ehepaar Schmidt mit den Helferinnen im Kolpinghaus, allen am Programm Beteiligten und nicht zuletzt den Begleitpersonen, ohne die manches Mitglied nicht hätte teilnehmen können.

Der Chor „Wings of Joy“ wird sein beliebtes Weihnachtskonzert „S(w)inging Christmas“ nochmals am Mittwoch, 7. Dezember, 19.30 Uhr, in der Kirche in Schwanheim aufführen. Dies erfolgt zusammen mit dem Gastchor „New Voices“ aus Heppenheim, der ebenfalls von Lisa Hofstetter geleitet wird. ad