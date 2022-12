Weihnachtscircus in Heppenheim

Heppenheim. Den großen Heppenheimer Weihnachtscircus präsentiert ab dem heutigen Donnerstag, 22. Dezember, bis Sonntag, 8. Januar, der Circus Gebrüder Barelli auf dem Europaplatz an der Lorscher Straße in Heppenheim. Geboten wird laut Ankündigung eine etwa zweieinhalbstündige Afrika-Show mit Livemusik, für die namhafte Artisten engagiert worden seien. Neben Luft- und Bodenartistik soll es auch Tiervorführungen – keine Wildtiere, heißt es ausdrücklich – geben. Auch Clownerie und Komik sollen nicht zu kurz kommen.

Vorstellungen finden mittwochs bis sonntags jeweils ab 15 und 19 Uhr statt (außer an Heiligabend, Silvester und Sonntag, 8. Januar). An Heiligabend haben Kinder in Begleitung mindestens eines zahlenden Erwachsenen freien Eintritt zur Vorstellung um 14 Uhr. An Silvester findet um 19.30 Uhr die große Silvestergala mit Feuerwerk und vielen Überraschungen statt, wie es in einer Ankündigung heißt. red