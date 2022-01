Weihnachtsbaum löst Brand aus - Zwei Bewohner verletzt

Einhausen. Ein Weihnachtsbaum hat am späten Freitagabend in Einhausen in einem Einfamilienhaus einen Zimmerbrand ausgelöst. Laut Polizei war der Baum mit echten Kerzen geschmückt. Die Bewohner, ein 60-jähriger Mann und seine 56-jährige Frau, hatten den Brand bei Eintreffen der Feuerwehr bereits gelöscht. Sie erlitten dabei leichte Verbrennungen und wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der ebenfalls anwesende 23-jährige Sohn der Familie blieb unverletzt. Die Feuerwehr belüftete das stark verqualmte Haus, das für die folgende Nacht nicht mehr bewohnbar war. Am Gebäude selbst sei kein Schaden entstanden. Jedoch seien Wände und Decken teils stark verrußt und auch die Einrichtung des betroffenen Raumes sei beschädigt worden.

