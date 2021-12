Weihnachtsbäume werden nicht von der Feuerwehr abgeholt

Bensheim. Traditionell sammeln die Bensheimer Jugendfeuerwehren die ausgedienten Weihnachtsbäume nach den Feiertagen ein. Doch wie bereits im Vorjahr wird die Aktion nach reiflicher Überlegung der Feuerwehren und der Verwaltungsspitze abgesagt.

Grund hierfür ist, dass seitens des Landes Hessen eine schnelle Ausbreitung der Virusvariante Omikron befürchtet wird. Hierzu wurde kurz vor Weihnachten ein entsprechender Erlass an die Feuerwehren gesendet. Höchste Priorität müsse weiterhin die Einsatzfähigkeit der Feuerwehren haben. Die Feuerwehren und die Stadtverwaltung bitten um Verständnis, dass die Abholung der Weihnachtsbäume nicht erfolgen kann, heißt es in einer Pressemitteilung.

Auch eine Entsorgung der Weihnachtsbäume durch den Zweckverband Abfallentsorgung Kreis Bergstraße (ZAKB) sei aufgrund der begrenzten Kapazitäten nicht möglich. Die Stadt appelliert daher an alle Bensheimerinnen und Bensheimer, sich selbst um die Entsorgung der Weihnachtsbäume zu kümmern: Diese können am Wertstoffhof Bensheim abgegeben oder zerkleinert in der Biotonne entsorgt werden.

