Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Weihnachten 1943 auf dem Schlossberg

Die täglichen Berichte über Russlands Krieg gegen die Menschen in der Ukraine – auch noch jetzt vor Weihnachten – mit all den Zerstörungen von Wohnhäusern und Infrastrukturen, Bilder von Menschen aller sozialen Schichten in Bunkern. Kinder, Frauen, Alte, Kranke, Behinderte – das alles erschüttert Wolfram Ziegler zutiefst. Es ist nicht irgendein Kinofilm der da abläuft, sondern Realität. Es erinnert ihn „an eine von mir einst erlebte Wirklichkeit in Deutschland: Der durch das Dritte Reich 1939 angezettelte Überfall auf die Nachbarländer Polen und Frankreich entfesselte den Zweiten Weltkrieg."