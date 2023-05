Wegen Engpass: Antibiotikasäfte für Kinder dürfen importiert werden

Hessen. Großhändler und Apotheker in Hessen dürfen wegen der Engpässe bei Medikamenten Antibiotikasäfte für Kinder aus dem Ausland importieren. "Zur Therapie potenziell lebensbedrohlicher Erkrankungen oder schwerer bakterieller Infektionen bei Kindern sind Antibiotikasäfte häufig notwendig. Hier bestehen bundesweit Engpässe", erklärte Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) am Donnerstag in Wiesbaden. "Deshalb erleichtern wir den Apotheken und dem Großhandel in Hessen mit dieser Maßnahme den Bezug und die Abgabe der benötigten Mittel."

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Ware muss weder einen Aufdruck noch eine Packungsbeilage in deutscher Sprache enthalten. Voraussetzung für die Abgabe der Säfte sei jedoch eine entsprechende Erlaubnis der Landesbehörde.