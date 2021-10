Wegen Corona: amerikanische Wohnviertel an Halloween in Wiesbaden abgesperrt

Coronavirus. Aus Corona-Schutzgründen werden an Halloween in Wiesbaden Straßen zu zwei amerikanischen Wohngebieten abgesperrt, damit die dortigen Bewohner unter sich bleiben. Beide Wohngebiete seien jedes Jahr sehr beliebte Orte für amerikanische und deutsche Kinder, teilte die Stadt Wiesbaden am Freitag mit. Die Absperrung der Straßen zu den Wohngebieten Aukamm Housing und Crestview Housing sei nötig, um den entsprechenden Anforderungen der Landesregierung zur Corona-Bekämpfung zu entsprechen. Die Zufahrtsstraßen werden demnach am 31. Oktober von 17 bis 21 Uhr von der Militärpolizei und Beamten der Wiesbadener Polizei gesperrt, nur Bewohner und Mitglieder der U.S. Army dürfen passieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1