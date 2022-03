Weg am Striethteich wird wegen Amphibienschutz gesperrt

Elmshausen. Wegen Amphibienwanderungen kann es in der Zeit bis zum 15. April zu Sperrungen des Striethweges in Elmshausen kommen. Darauf weist die Gemeindeverwaltung hin. Die Sperrungen erfolgen in diesem Zeitraum an maximal 20 Tagen, jeweils in der Zeit von 20 bis 6 Uhr.

Die erforderlichen Sperrungen werden nach Wetterlage und örtlichen Verhaltensstudien der Amphibien aus Vorjahren ausgewählt. Es wird dringend gebeten, den Sperrbereich nur in Notfällen zu befahren, um einen ausreichenden Schutz der Amphibien zu gewährleisten, macht die Gemeinde deutlich.