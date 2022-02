Wechselhaftes Wochenende in Hessen - Sonnenschein am Samstag

Hessen-Wetter. Nach einem windigen und regnerischen Freitag können die Menschen in Hessen zumindest am Samstag auf viel Sonne hoffen. Zudem sei es am Wochenende überwiegend niederschlagsfrei, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Der Freitag startet demnach stark bewölkt mit Regen, im Bergland fällt Schnee. Im Tagesverlauf seien vereinzelt weitere Schauer möglich. Teils gebe es aber auch längere sonnige Phasen - bei maximal fünf bis acht Grad. Zudem werde es windig, in höheren Lagen auch stürmisch. Zum Abend lassen die Schauer laut DWD schließlich überall im Land nach.

Am Samstag sei es nach Auflösung örtlicher Nebelfelder sonnig oder nur gering bewölkt und trocken. Die Höchsttemperaturen liegen dem Wetterdienst zufolge bei drei bis sieben Grad. Auch am Sonntag sei es niederschlagsfrei und wechselnd bewölkt bei leicht steigenden Temperaturen, so die Meteorologen. In den kommenden Nächten erwartet der DWD Minusgrade.