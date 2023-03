Wechselhaftes Wetter in Hessen erwartet - bis zu 16 Grad

Hessen. Die neue Woche beginnt in Hessen mit milden Temperaturen von bis zu 16 Grad. Dabei soll es gelegentlich regnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte. Am Rande einer Tiefdruckzone über Nord- und Nordwesteuropa gelangt demnach milde und feuchte Luft nach Hessen.

Am Montag erreichen die Temperaturen den Angaben zufolge bei stark bewölktem Himmel bis zu 15 Grad. In der Nacht auf Dienstag regnet es voraussichtlich im Norden des Landes gelegentlich weiter - im Süden soll es weitgehend niederschlagsfrei bleiben. Am Dienstag und Mittwoch ist laut DWD mit Temperaturen von bis zu 16 Grad bei dichten Wolken und etwas Regen zu rechnen.