Wechselhaftes Wetter in Hessen / Dienstag auch sonnig

Hessenwetter. Am Montag können sich die Menschen in Hessen auf wolkiges und später teils regnerisches Wetter einstellen. Bis in den Mittag und Nachmittag bleibe es meist niederschlagsfrei und wechselnd bewölkt, teilte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit. Gegen Abend könne es zu zunehmender Bewölkung und Schauern kommen. Die Temperaturen steigen auf maximal 20 bis 23 Grad. Der Dienstag startet bedeckt. Im Tagesverlauf soll es aber zu Auflockerungen und längeren sonnigen Perioden kommen. Bei Höchstwerten von rund 17 bis 21 Grad bleibt es trocken.

Am Mittwoch sei mit zumeist wolkigem Wetter zu rechnen. Ab dem Vormittag ist örtlich auch schauerartiger Regen möglich. Ab dem Nachmittag rechne man wieder mit Auflockerungen und nur noch vereinzelten Schauern. Maximal wird es 16 bis 20 Grad warm. Für den Donnerstag wird wechselnd bewölktes, oft auch heiteres und sonniges Wetter erwartet. Bei Temperaturen bis 18 Grad bleibt es trocken.