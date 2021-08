Wechselhaftes Wetter in Hessen bleibt diese Woche

Hessenwetter. Das Wetter bleibt in Hessen in den nächsten Tagen wechselhaft. Aufgrund eines Tiefs ist mit Wolken, Regen und Wind zu rechnen, wie eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Dienstag mitteilte. Bei Höchstwerten von 17 bis 20 Grad bleibt es am Dienstag windig und dicht bewölkt bei einzelnen Schauern. Am Mittwoch rechnet der DWD mit starker, selten auflockernder Bewölkung und schwachen Schauern. Die Temperaturen steigen maximal auf 20 bis 23 Grad. Am Donnerstag ist neben dichten Wolkenfeldern auch etwas Sonne zu erwarten. Bei Temperaturen von bis zu 24 Grad soll es selten regnen. Auch am Freitag sei mit wechselnder Bewölkung und einzelnen Schauern zu rechnen, erklärte die Meteorologin. Die Temperaturen erreichen bis zu 25 Grad.

