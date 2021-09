Wechselhaftes Wetter am Wochenende - Sonntag sonnig

Hessen. Die Hessen können sich im Laufe des Wochenendes auf spätsommerliches Wetter einstellen. Am Freitag sei die Lage zunächst noch unbeständig, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Ab dem Mittag treten demnach vermehrt Schauer und lokal starke Gewitter auf - örtlich auch mit Starkregen und Hagel. Die Höchsttemperaturen liegen bei 20 bis 25 Grad.

Am Samstag beruhige sich das Wetter, so der Experte. Dann komme es nur noch vereinzelt zu Schauern - bei Temperaturen von maximal 19 bis 24 Grad. Am Sonntag können sich die Menschen in Südhessen nach DWD-Angaben auf längere sonnige Abschnitte freuen. Ansonsten werde ein Sonne-Wolken-Mix erwartet und es bleibe trocken.