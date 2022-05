Wechselhaftes Wetter am Wochenende in Hessen - Ab Montag sonniger

Hessen. Ein Mix aus Sonne, Wolken und Schauern bestimmt am Wochenende das Wetter in Hessen. Nach einem sonnigen Samstagvormittag mehren sich die Quellwolken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Vor allem in Nord- und Mittelhessen sei mit örtlichen Schauern und Gewittern zu rechnen. Südlich des Mains hingegen bleibe es meist trocken und sonnig. Die Temperaturen erreichen laut Vorhersage 20 bis 24 Grad. In der Nacht zu Sonntag bleibe es bewölkt bei Tiefstwerten zwischen zwölf und sieben Grad.

Laut DWD wird es auch am Sonntag meist stark bewölkt. Ab Mittag soll es örtliche Schauer, Gewitter und vereinzelt Starkregen geben. Die Temperaturen liegen zwischen 17 Grad im Nordhessischen Bergland und 23 Grad an der Bergstraße.

Zum Wochenbeginn wird das Wetter deutlich freundlicher: Den Meteorologen zufolge gibt es viel Sonnenschein bei Höchstwerten zwischen 22 und 26 Grad.

