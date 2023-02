Wechselhaftes, teils regnerisches Wetter in Hessen erwartet

Wetter. In Hessen ist in den kommenden Tagen mit wechselhaftem Wetter zu rechnen. Am Donnerstag wird es meist stark bewölkt und von Westen her regnerisch, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte. In Staulagen des Berglands könne es zeitweise auch intensiver regnen, in Hochlagen ist Schneeregen möglich. Die Temperaturen liegen in der Spitze bei fünf bis neun Grad Celsius, im Bergland bei ein bis vier Grad. Zumeist weht ein mäßiger West- bis Nordwestwind, in höheren Lagen sind auch starke Böen zu erwarten.

In der Nacht zum Freitag rechnen die Meteorologen gebietsweise mit Regen, im Bergland teils noch mit Schnee. Die nächtlichen Temperaturen sinken auf sieben bis zwei Grad, im Bergland auf null Grad - dort besteht Glättegefahr. Am Freitag geht es wechselhaft weiter. Laut DWD wird es vornehmlich stark bewölkt und zeitweise stark regnerisch. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen sieben und zwölf Grad, im Bergland bei maximal drei Grad. Am Samstag bleibt es überwiegend stark bewölkt, örtlich gibt es leichten Sprühregen. Die erwarteten Höchstwerte liegen bei acht bis elf Grad.