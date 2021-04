Wechselhaftes Schauerwetter / Schnee im Bergland

Hessenwetter. Die Menschen in Hessen erwartet am Mittwoch ein wechselhaftes Schauerwetter. Der Tag beginnt zunächst heiter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch in Offenbach mitteilte. Im Tagesverlauf kann es örtlich kurz schauern, im Bergland schneien. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen sieben Grad in Nordhessen und elf Grad am Rhein, in den Hochlagen der Rhön um die vier Grad.

In der Nacht zum Donnerstag kann es dem DWD zufolge örtlich neblig oder glatt werden. Die Tiefstwerte liegen im Rhein-Main-Gebiet um den Gefrierpunkt, in Tallagen des Berglandes bei bis zu minus sechs Grad. Am Donnerstag kann es dann vereinzelt schauern, im Bergland auch schneien bei Höchstwerten zwischen sieben Grad in Nordhessen und elf Grad im Süden.