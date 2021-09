Wechsel im Vorstand der Karl-Kübel-Stiftung in Bensheim

Bergstraße. Ralf Tepel, Vorstandsmitglied der Karl-Kübel-Stiftung für Kind und Familie in Bensheim und zuständig für die Bereiche Entwicklungszusammenarbeit, indisches Bildungsinstitut, Fundraising sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, geht zum 1. November 2021 in den Ruhestand. Sein Nachfolger wird Daniel Heilmann (Bild: KKS). Der 44-Jährige arbeitete zuletzt bei der Max-Planck-Stiftung in Heidelberg, wo er Projekte weltweit zum Schutz von Menschenrechten leitete. Der promovierte Jurist (Völkerrecht) bringt neben Fachwissen vielfältige Erfahrungen aus Auslandsaufenthalten in Asien und Afrika mit. Die Verwirklichung von Kinderrechten und der Schutz von besonders benachteiligten Kindern stand bislang im Mittelpunkt seiner beruflichen Arbeit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

© Karl-Kübel-Stiftung

„Mit Daniel Heilmann hat die Stiftung eine sehr erfahrene und in der Entwicklungszusammenarbeit profilierte Persönlichkeit gewinnen können. Gleichzeitig vollzieht sich ein weiterer Generationswechsel im Vorstand der Stiftung nach dem Beginn der Arbeit von Katharina Gerarts vor einem Jahr“, so Stiftungsratsvorsitzender Matthias Wilkes.

Mit fast 32 Jahren Betriebszugehörigkeit geht mit Ralf Tepel der dienstälteste Mitarbeiter der Stiftungszentrale in Bensheim in den Ruhestand. Während seiner beruflichen Laufbahn leitete er sieben Jahre die Abteilung Entwicklungszusammenarbeit und stand ihr seit 2006 als Vorstand vor.

Unter seiner Leitung weitete die Karl-Kübel-Stiftung die Entwicklungszusammenarbeit mit Ländern in Asien (Nepal, Myanmar) sowie Ostafrika (Äthiopien, Tansania) kontinuierlich aus und implementierte den weltwärts-Freiwilligendienst.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Auf bundesweiter Ebene initiierte Tepel zusammen mit anderen deutschen Nichtregierungsorganisationen 2004 das Projekt NGO-IDEAs, um die Wirkungserfassung der NGOs zu verbessern. Eine gute und wirkungsvolle Zusammenarbeit der NGOs ist Tepel stets wichtig gewesen sowie den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Dafür setzte er sich auch zehn Jahre als Vorstandsmitglied beim Verband Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe ein. Als Gründungsmitglied im Kuratorium von Engagement Global machte er sich zudem für eine Entwicklungszusammenarbeit stark, die sich an Bedürfnissen und Entwicklungspotenzialen von Menschen, vor allem von Kindern orientiert.

Ende Oktober wird die Karl Kübel Stiftung Ralf Tepel offiziell gebührend verabschieden. red