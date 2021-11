Wiesbaden. Im Rhein bei Wiesbaden ist am Mittwoch eine Wasserleiche gefunden worden. Die Feuerwehr zog die Leiche aus dem Fluss. Ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt und wie sie in den Rhein kam, war nach ersten Angaben der Polizei in Wiesbaden zunächst unklar. Die Behörde nahm die Ermittlungen auf.

