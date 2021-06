In Lautertal und Lindenfels kam es in den letzten Wochen häufig dazu, dass Komposthaufen in Gärten aufgewühlt wurden oder Futterstellen für Vögel komplett leer gefressen und verwüstet wurden. Überwachungskameras lieferten dann Bilder der Übeltäter: Waschbären trieben in den Gärten ihr Unwesen.

Waschbären sind Säugetiere, die zwischen 40 und 70 Zentimeter lang und zwischen vier und neun Kilogramm schwer werden. Man erkennt sie an ihrem grauen Fell und der typischen dunklen Färbung um die Augen.

Fred Fuchs © MM

Heimisch ist der Waschbär in Nordamerika. Seit dem 20. Jahrhundert gibt es ihn allerdings auch in Europa, da er aus Amerika mitgebracht wurde, in Europa aus Gehegen entkommen ist oder ausgesetzt wurde.

Waschbären sind Allesfresser. Sie fressen also Obst, Nüsse, Insekten, Würmer, Fische oder auch Frösche. Häufig kommen die Tiere in Städte, weil es dort sehr viel Fressen für sie gibt, zum Beispiel in Mülltonnen oder Komposthaufen.

Jäger versuchen dagegen vorzugehen, dass sich die Waschbären so schnell verbreiten, weil sie dabei große Schäden anrichten und andere Tierarten bedrohen, in dem sie zum Beispiel deren Nester leer fressen. Da die Jäger allerdings nicht viel gegen die Ausbreitung des pelzigen Raubtieres ausrichten können, sagen viele Menschen, dass man lernen muss, mit dem Waschbären zusammen zu leben. fw

Diese Folge der Kindernachrichten gibt es hier zum Nachhören.

