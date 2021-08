Was verbindet und trennt die Konfessionen?

Bergstraße. Für die Veranstaltung „Bergsträßer Rede“ des Evangelischen Dekanats Bergstraße am 1. September, Mittwoch, in der Lampertheimer Domkirche mit dem Kirchenpräsidenten der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) Volker Jung und dem Mainzer Bischof Peter Kohlgraf gilt die sogenannte 3 G-Regel. Einlass in die Lampertheimer Domkirche ist nur für Geimpfte, Genesene und Getestete möglich. Für Letztere ist ein tagesaktueller Test erforderlich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Teilnahme nur nach Anmeldung

Nachdem die 7-Tage-Inizidenz auf über 50 gestiegen ist, hat der Kreis Bergstraße die Allgemeinverfügungen entsprechend angepasst. Das Evangelische Dekanat bittet um telefonische oder schriftliche Anmeldung, die nicht bei der Lukasgemeinde, sondern direkt beim Dekanat erfolgen soll. (Telefon: 06252/673320, E-Mail: dekanat.bergstrasse@ekhn.de). Für die Kontaktnachverfolgung liegt vor dem Eingang zur Domkirche der entsprechende QR-Code der Corona-Warn-App aus. Die Angaben können auch schriftlich auf einem Zettel erfolgen.

Volker Jung (l.), Präsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, und Peter Kohlgraf (r.), Bischof des Katholischen Bistums Mainz, widmen sich dem Thema „Perspektiven der Ökumene – Die Zukunft der Kirche(n)“. © Norbert Neetz/Bistum Mainz

Bei der „Bergsträßer Rede“, mit der künftig einmal im Jahr Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zu brennenden Fragen der Zeit Stellung nehmen, geht es um die „Perspektiven der Ökumene – Die Zukunft der Kirche(n)“. Was trennt, was verbindet die evangelische und katholische Kirche? Kann das unterschiedliche Amts- und Kirchenverständnis überwunden werden? Sollte der ökumenische Dialog ein Mittel zum besseren gegenseitigen Verständnis beider Konfessionen sein oder sollte er auf die Einheit der Kirche zielen? Zu diesen und anderen ökumenischen Fragen werden Kirchenpräsident Jung und Bischof Kohlgraf Stellung nehmen.

Erst Vorträge, dann Gespräch

Nach den Kurzvorträgen der beiden Kirchenvertreter werden sie vom Bergsträßer Dekan Arno Kreh und dem Pfarrer für Ökumene und Mission im Evangelischen Dekanat Bergstraße Tilman Pape zum Stand und den Perspektiven der Ökumene befragt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die erste „Bergsträßer Rede“ folgt auf den Ökumenischen Kirchentag, der im Mai nach Ansicht der Organisatoren ein Aufbruchsignal für die Ökumene gesetzt hat.

Die Veranstaltung am 1. September beginnt um 19 Uhr in der Lampertheimer Domkirche (Kaiserstraße 2). red