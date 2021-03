Sicher habt ihr es mitbekommen, Christian Engelhardt, der aktuelle Landrat, hat sich bei der Wahl am Sonntag durchgesetzt. Das bedeutet, dass er für weitere sechs Jahre Landrat sein wird. Aber wisst ihr eigentlich, was so ein Landrat alles macht?

Offiziell ist der Landrat Behördenleiter der Gesamtverwaltung des Kreises Bergstraße. Wer aber glaubt, dass er meistens allein im Büro sitzt, der irrt sich, denn seine Aufgaben sind ganz schön vielfältig. Er ist zum Beispiel Vorsitzender des sogenannten Kreisausschusses im Kreistag. Er ist bei Kreistagssitzungen dabei, bei der die Politiker im Kreis darüber abstimmen, wie die Aufgaben des Kreises in die Tat umgesetzt werden sollen. Außerdem ist der Landrat Chef der Kreisverwaltung. Dort arbeiten viele Menschen, die sich darum kümmern, was die Politiker im Kreistag beschlossen haben. Der Landrat übernimmt auch Aufgaben, die ihm vom Land übertragen werden, etwa im Katastrophen- oder Umweltschutz, der Tourismusförderung oder als Ausländerbehörde. Nicht nur, aber vor allem jetzt in der Corona-Pandemie ist das häufig so, denn der Landrat tauscht sich regelmäßig mit Vertretern des Landes aus. Dabei vertritt er die Interessen des Kreises. Ebenfalls im Auftrag des Landes übernimmt er die Aufsicht über die Kommunen. Er tauscht sich regelmäßig intern mit Kollegen, vor allem aber auch mit verschiedenen Repräsentanten in der Region aus, zum Beispiel mit den Bürgermeistern. Aber auch mit den verschiedensten anderen Vertretern der Region bespricht er sich. Dabei geht es um ganz unterschiedliche Themenbereiche wie Schule, Bildung und Erziehung, aber auch Wirtschaft und Verkehr. Der Landrat repräsentiert den Kreis übrigens auch nach außen, deswegen ist er zum Beispiel oft auf Veranstaltungen dabei.

