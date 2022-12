Was sind eigentlich die Raunächte?

Ein Jahr dauert 365 Tage. So lange dauert es, bis die Erde die Sonne einmal umkreist hat. Man bezeichnet das auch als ein Sonnenjahr. Es gibt allerdings auch Mondkalender, die sich an den Mondphasen orientieren. In jedem Monat durchwandert der Mond in diesem Kalender einmal seine vier Phasen: von zunehmend über Halbmond und Vollmond bis zu abnehmend. Dann beginnt im Mondkalender der nächste Monat.

Weil der Mond seine Phasen allerdings innerhalb von ungefähr 22 Tagen durchläuft, ist das Mondjahr etwa zwölf Tage kürzer als das Sonnenjahr. Diese zwölf Tage, beziehungsweise diese zwölf Nächte, wurden in den Kalender eingeschoben, um zeitgleich mit dem Sonnenkalender zu sein. Sie wurden als „tote Nächte“ bezeichnet, da sie außerhalb der Mondmonatsrechnung und „außerhalb der Zeit“ stehen. Man bezeichnet diese Zeit, die am 26. Dezember beginnt und bis zum 6. Januar dauert, als die Raunächte.

Im späten Mittelalter sagte man, dass diese Nächte sich ideal für das Austreiben und das Beschwören von Geistern eignen sollen. Aber auch das Sprechen mit Tieren und Wahrsagerei sollte in dieser Zeit möglich sein. Das mit der Wahrsagerei wird heute noch als Brauch zu Silvester in Form von Bleigießen ausgeübt. In Griechenland und Südosteuropa spricht man davon, dass zu dieser Zeit Kobolde Ärger machen und den Weltenbaum fällen wollen, auf welchem die Erde stehe. Ein anderer Aberglaube spricht davon, dass zur Mitte der Raunächte, also an Silvester, die „Wilde Jagd“ aufbreche. Das seien Geisterreiter, die über den Himmel reiten. Wegen ihnen solle man an Silvester keine Wäsche aufhängen, da sich die Wilde Jagd sonst in den Wäscheleinen verfangen könnte. Um sie fernzuhalten hilft es, Lärm mit Böllern zu machen. fw

