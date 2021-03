Bergstraße. Landratskandidat Karsten Krug sprach mit Bürgermeistern und hauptamtlichen SPD-Vertretern aus dem Kreis darüber, was ihnen im Kreis auf den Nägeln brennt. Was soll er nach der Wahl am 14. März als Erstes angehen, wenn er zum Landrat gewählt wird? Das Spektrum reichte vom Thema Mobilität in Wald-Michelbach über die Kultursparte in Heppenheim bis zum Neubau der ICE-Strecke in Groß-Rohrheim.

Die Erste Stadträtin Christine Bender aus der Kreisstadt sprach an, dass wegen der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr kaum Veranstaltungen durchgeführt werden konnten. „Dies bedeutet gerade für Vereine und Kulturtreibende erhebliche finanzielle Einbußen“, bedauerte sie. Bender wollte von Krug wissen, welche Möglichkeiten er auf Kreisebene sieht, das vielfältige Vereins- und Kulturleben zu unterstützen. „Wir brauchen dringend eine dauerhafte Kulturförderung“, sagte der Landratskandidat. Diese will er nach seiner Wahl einrichten.

Bürgermeister Rainer Bersch aus Groß-Rohrheim forderte, dass die ICE-Bestandsstrecke beim Lärmschutz genauso berücksichtigt werden muss wie die Neubaustrecke.

Viernheims Bürgermeister Matthias Baaß wies auf den Vorzug hin, dass sich der Kreis aktiv in zwei Metropolregionen einbringen kann. Nur eine Metropolregion zu schaffen, ist für ihn die falsche Zielsetzung. In einer noch größeren „werden sich viele Bürger und Orte nicht mehr wiederfinden“. Die Zukunft liegt für Baaß darin, die Potenziale beider Gebilde zu nutzen und an den Stellen, an denen die Zusammenarbeit Vorteile bringt, genau diese konsequent zu organisieren. Das wünscht sich auch der SPD-Landratskandidat.

Für Wald-Michelbach ist eine Verbesserung der Verkehrsanbindung und der innerörtlichen ÖPNV-Erschließung von sehr großer Bedeutung, hob Bürgermeister Weber hervor. Er lobte die Zusammenarbeit mit Karsten Krug in seiner Eigenschaft als Verkehrsdezernent des Kreises. Es konnten wichtige Verbesserungen bei den Busverbindungen erreicht werden.

Gemeinsam mit dem Kreis, so Weber, „wollen wir auch weiter das Thema Reaktivierung der Überwaldbahn angehen“. Neben der Ersetzung des höchstdefizitären Draisinenbetriebs ist eine aktive Bahnstrecke „für Wald-Michelbach ein wichtiger Faktor beim Zuzug junger Familien aus den Ballungsräumen“, betonte er. Beim Landratskandidaten rannte er damit offene Türen ein. Dieser hält einen Schienenverkehr zwischen Weinheim und Wald-Michelbach für eine höchst sinnvolle Maßnahme. red