Was macht ein Ministerpräsident

Gestern wurde für unser Bundesland Hessen ein neuer Ministerpräsident gewählt. Nach fast zwölf Jahren im Amt und 50 Jahren in der Politik beendet Volker Bouffier (CDU) als dienstältester Regierungschef Deutschlands seine politische Karriere.

Ministerpräsidentin oder Ministerpräsident – so werden in Deutschland die Regierungschefs in fast allen Bundesländern genannt. Diese verfügen über die Richtlinienkompetenz – das bedeutet: Sie lenken die Politik des Bundeslandes und tragen dafür die Verantwortung. Sie entscheiden, welche Ministerien es im Kabinett gibt und legen fest, welche Aufgaben und Themen diese in der Landesregierung übernehmen. Zudem vertreten sie ihr Bundesland nach außen, verkünden die im Landtag beschlossenen Gesetze und verhandeln mit anderen politischen Akteuren.

Fred Fuchs © MM

Gewählt wird man in das Amt für die Dauer einer Wahlperiode von den Mitgliedern des Landtags in geheimer Wahl. In der Regel fällt die Entscheidung auf Abgeordnete der stärksten Partei in der Landesregierung, in Hessen ist das die CDU. Die Wahl findet alle fünf Jahre nach den Landtagswahlen statt – und manchmal, wie gestern, auch dazwischen. lfi

Info: Den Kindernachrichten-Podcast von Fred Fuchs gibt es auf unserer Webseite: www.bergstraesser- anzeiger.de